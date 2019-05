Fietsendief laat zich betrappen door geweldig domme werkwijze

Een 22-jarige illegaal werd zaterdagochtend betrapt toen hij aan het station van Leuven vier fietsen wilde stelen. De vier fietsen, allemaal slotvast, had hij klaargezet op het perron voor de trein richting Brussel. Toen de trein aankwam, begon hij de fietsen een voor een op de trein te zetten. Een treinconducteur verwittigde de politie.

De man kon geen zinnige uitleg geven over de herkomst van de fietsen. Hij had trouwens ook geen enkel sleuteltje op zak waarmee hij één van de sloten zou kunnen openen hebben. Omdat de man agressief werd tijdens de controle, werd hij geboeid en overgebracht naar het commissariaat. Daar mocht hij eerst enkele uren zijn roes uitslapen. De politie stelde een proces-verbaal op wegens illegaal verblijf en diefstal van de fietsen.

Nog een fietsendief

Zondagmorgen werd een 29-jarige illegaal in dezelfde omstandigheden betrapt. Een medewerker van de NMBS stelde vast hoe een dronken persoon de trein richting Brussel opstapte met een plooifiets die was vastgemaakt met een slot. De man was geen onbekende voor het NMBS-personeel omdat hij eerder al was betrapt met gestolen fietsen.

De politie pakte de man op. Hij probeerde er nog onder uit te komen door te zeggen dat hij het sleuteltje van het slot van de fiets die hij bij zich had, verloren was. Hij had ook een mobikaart bij zich op naam van iemand anders. Als uitleg daarvoor zei hij dat hij die op straat had gevonden. De man werd overgebracht naar het commissariaat. Ook tegen hem werd een proces-verbaal wegens diefstal opgesteld. (dkr)