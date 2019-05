Meisjes van K3 openen eigen achtbaan in Plopsaland De Panne

De K3 Roller Skater is de nieuwste attractie van Plopsaland De Panne. De pretparkgigant investeerde een half miljoen euro in de achtbaan. De K3 Roller Skater is de ‘Rollerskater’ uit het voormalige Meli Park. De attractie dateert uit 1990, maar werd nu dus in een nieuw jasje gestoken.

“Naar aanleiding van het tv-programma K3 Roller Disco vonden we het een goed idee om in een K3 zone te investeren”, zegt Steve van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group. “Ook het restaurant naast de attractie kreeg een complete K3 make-over en werd omgetoverd tot ‘K3 Keuken’.”

De K3 zone werd zaterdagmiddag plechtig geopend door de dames van K3. Hanne, Klaasje en Marthe gaven daarna ook nog het beste van zichzelf tijdens een liveoptreden op het Dorpsplein.

Ook de ‘boomstammetjes’, een andere attractie uit het voormalige Meli Park, wordt momenteel getransformeerd tot ‘Dino Splash’. “Bezoekers zullen door een prehistorisch landschap varen met levensechte dinosaurussen en vulkanen”, aldus de CEO. (smk)