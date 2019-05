Zeven brandweermannen in hechtenis in Parijs voor verkrachting Noorse studente

In Frankrijk zijn zeven brandweermannen zondagavond in hechtenis genomen in een onderzoek naar een groepsverkrachting in een kazerne in Parijs. Dat meldt een gerechtelijke bron.

Volgens het Franse dagblad Le Parisien heeft een Noorse studente zaterdag klacht ingediend tegen de mannen.

Een brandweerman zou in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4 uur teruggekeerd zijn naar de kazerne Plaisance, in het 14de arrondissement van de stad, samen met de jonge vrouw die hij had ontmoet op een feest met collega’s. De vrouw zou bevestigd hebben dat ze met de man seksuele betrekkingen heeft gehad met haar instemming. Vervolgens zouden er zes of zeven andere brandweermannen haar verkracht hebben, aldus Le Parisien.

De studente heeft zich vervolgens opgesloten in de toiletten, waar ze ’s ochtends door een vriendin “in shock” werd teruggevonden.