Na protest: Brunei “zal doodstraf voor homoseksuelen niet uitvoeren”

De sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah, heeft zondag verklaard dat de doodstraf voor homoseksuele betrekkingen opgeschort wordt. Die verklaring komt er na internationaal protest van onder anderen wereldsterren als Elton John.

Op 3 april kondigde het land aan dat op homoseksuele betrekkingen, overspel en verkrachting de doodstraf zou komen te staan, in een interpretatie van de islamitische shariawet.

Daar kwam wereldwijd protest op. Verschillende beroemdheden en bedrijven kondigden een boycot aan van hotels die in handen waren van de sultan van Brunei. Zondag verklaarde die daarop dat de doodstraf toch niet uitgevoerd zou worden.

“Ik ben me ervan bewust dat er veel vragen en misvattingen zijn omtrent de invoering van het shariarechtssysteem. We geloven echter dat eens die zijn opgehelderd, de waarde van de wet duidelijk zal zijn”, verklaarde de sultan in een speech. “Zoals al ruim twee decennia duidelijk is, volgen wij een de facto opschorting van de doodstraf onder het gewoonterecht. Dit zal ook toegepast worden op gevallen onder het shariarecht, wat een ruimere reikwijdte voor kwijtschelding betekent.”

Op sommige misdaden, waaronder dood en drugssmokkel, staat nu al de doodstraf in Brunei, maar sinds 1957 zijn geen executies uitgevoerd.

Tegenstanders van de controversiële wet reageren dat deze opschorting een stap in de goede richting is, maar dat de strijd nog niet voorbij is. “De wetten moeten ingetrokken worden, niet gewoon onuitgevoerd blijven.”