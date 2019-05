VS zetten vliegdekschip in in Midden-Oosten als “duidelijke boodschap” aan Iran

De Verenigde Staten zullen een vliegdekschip en een bommenwerper inzetten in het Midden-Oosten, om daarmee een “niet mis te verstane boodschap” te geven aan Iran. Dat heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton zondag bekendgemaakt.

Volgens Bolton is het inzetten van de USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group een antwoord op “een aantal verontrustende en escalerende indicaties en waarschuwingen”.

“Het doel van de opstelling is om een duidelijke en niet mis te verstane boodschap te geven aan het Iraanse regime dat elke aanval tegen de belangen van de Verenigde Staten of een van hun bondgenoten beantwoord zal worden met meedogenloos geweld”, verduidelijkte Bolton in een statement. “De Verenigde Staten zoeken geen oorlog met het Iraanse regime, maar we zijn volledig voorbereid om te reageren op elke aanval.”