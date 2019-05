Wie volgt Anthony Limbombe op als Ebbenhouten Schoen?

Maandagavond wordt in het Birmingham Palace in Anderlecht de 28e Ebbenhouten Schoen bekendgemaakt. Vijf genomineerden - Mehdi Carcela (Standard), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Landry Dimata (Anderlecht), Mbwana Ally Samatta (Racing Genk) en Yohan Boli (Sint-Truiden) - maken kans om de winnaar van vorig jaar, Anthony Limbombe, op te volgen. De Ebbenhouten Schoen beloont de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League.

De topfavoriet dit jaar lijkt zonder meer Ally Samatta. De Tanzaniaanse aanvalsleider van competitieleider Racing Genk zit dit seizoen - alle competities inbegrepen - al aan 31 treffers. In de Jupiler Pro League trof hij tot dusver 23 keer raak.

Zijn tegenstanders kunnen geen van allen een perfect parcours voorleggen. Mehdi Carcela kon bij Standard nooit zijn fenomenale Play-off 1-campagne van vorig seizoen herhalen. De Belgische Marokkaan werd desalniettemin vorige week uitgeroepen tot Belgische Leeuw.

Arnaut Danjuma begon ijzersterk aan het seizoen bij Club Brugge. De Nederlander, met Nigeriaanse roots, stond tussen eind oktober en begin maart echter 4,5 maanden aan de zijlijn met een stressfractuur. Pas de voorbije maand kwam hij weer boven water bij blauw-zwart.

Landry Dimata (Anderlecht) was dan weer een groot deel van het seizoen out met een knieletsel. Toch trof hij bij het noodlijdende paars-wit in 24 officiële duels nog 13 keer raak. Zijn laatste wedstrijd dateert alweeer van half februari.

Yohan Boli ten slotte greep met STVV naast Play-off 1, maar was zelf veertien keer trefzeker voor de Kanaries. Zijn laatste goal dateert wel al van eind februari.