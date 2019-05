Club Brugge staat voor de “simpelste match van het jaar”, zondag op Jan Breydel: “Genk kampioen op ons veld? Dat mag niet”

Club Brugge staat zondag voor de “simpelste match van het jaar”. “Als we winnen, blijven we dromen van de titel. Als we niet winnen, is de kampioen ­bekend”, vat Ivan Leko de inzet van de wedstrijd ­tegen Genk samen. “We houden geen rekening met een titel van Genk op ons veld”, reageren de ­spelers in koor.

Met 16 op 21 kan Club indrukwekkende Play-off 1-cijfers voorleggen. Maar zo overweldigend de eerste drie overwinningen waren, zo moeizaam kwamen de twee laatste tot stand. Het contrast met Genk, dat al een heel seizoen domineert, is groot.

“16 op 21 is fantastisch, maar Genk doet het ook fantastisch. Dat is wat klote is aan de hele zaak”, reageerde aanvoerder Ruud Vormer. “Vorig jaar pakten we 12 op 30 en werden we kampioen. Ik vind het wel leuk om Genk te blijven opjagen, maar volgende week wordt cruciaal.”

Trainer Ivan Leko reageerde met een grote frons toen hij de vraag kreeg of de titel nog wel mogelijk was.

Klop geven

“Natuurlijk wel. Waarom niet? Liverpool stond dit seizoen tien punten voor, die voorsprong is weg. Dortmund stond negen punten voor, die voorsprong is ook weg. Natuurlijk is Genk superfavoriet voor de titel. Maar zondag is de simpelste wedstrijd van het jaar: als we niet winnen, is het voorbij en zeggen we dikke chapeau aan Genk. Als we winnen, blijven we dromen van de titel.”

“We geven ons nog niet gewonnen, want we hebben getoond dat we een groep zijn die kan vechten”, reageerde Hans Vanaken. “Ik hou geen rekening met een landstitel van Genk op Brugge. We gaan er als groep alles aan doen opdat zoiets niet gebeurt. Het wordt alles of niets, de match van de laatste kans.”

“Genk kampioen op ons veld? Dat mag niet”, vatte Ruud Vormer samen. “En wij kunnen ook nog kampioen worden. Als we winnen, ziet de wereld er weer helemaal anders uit. We kunnen Genk een klop geven. Maar dan moeten we wel eerst presteren.”

In Gent speelden “zes, zeven spelers op niveau”, zei Ivan Leko. Hij dacht daarbij aan de verdedigende spelers plus Ruud Vormer en Hans Vanaken. Ook Krépin Diatta kreeg goeie punten voor hij werd vervangen. Van Emmanuel Dennis, Wesley Moraes en de ingevallen Arnaut Danjuma verwacht hij meer.

Artiesten

“We waren iets te soft in het begin”, zei Leko. “Als de artiesten hun beste dag niet hebben, hebben we een probleem. Maar zondag zal Club op zijn best zijn. Dat beloof ik. Dit seizoen hebben we getoond dat we in de topwedstrijden kunnen winnen van elke ploeg. Elk weekend moeten wij als laatste spelen en staan we onder veel druk. Maar toch winnen we.”

Video: BELGA

“De 0-1 op Gent is een heel belangrijke overwinning”, zei Vormer. “Dat het stroef ging, maakt niet meer uit. We moeten gewoon al onze punten pakken. Volgende week spelen we dé wedstrijd, we hebben het er nu al over. Het leeft in de kleedkamer. Meteen na de match spraken we al over zondag. Het wordt een heksenketel. Zij hebben nog Anderlecht en Standard dus ze moeten dan wel nog eens struikelen.”

“We hebben eens kans om dichterbij te komen, dus we gaan er alles aan doen zondag”, zei Vanaken. “Misschien stijgt de druk dan naar Genk. We moeten écht winnen om nog kans te maken, maar tegen Gent was het ook met het mes op de keel. Met 16 op 21 hoop je natuurlijk dat je inloopt, maar ook Genk speelt heel goede Play-offs. Dat is een beetje frustrerend.”

“Vanaf het begin van het seizoen hadden we maar één doelstelling: kampioen worden”, besloot Stefano Denswil. “We staan zes punten achter, maar we blijven er vol voor gaan. We spelen volgende week thuis en dan wil ik het wel nog eens zien. We houden geen rekening met een titel van Genk op ons veld.”