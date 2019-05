Zelfs vijfde plaats wordt moeilijk voor AA Gent: “We moeten aanvaarden dat dit een crisis is”

AA Gent-voorzitter Ivan de Witte had vrijdagavond een niet mis te verstane boodschap de wereld ingestuurd als reactie op de dramatische bekerfinale. De Witte wilde de resterende vier wedstrijden een gedreven ploeg zien en legde de verantwoordelijkheid daarvoor deels bij de trainersstaf. Je kon het gerust als een ultimatum beschouwen, want met de verloren bekerfinale was de emmer serieus vol geraakt. “Of ik na die mededeling nog met de voorzitter heb gepraat? Ja, maar wat er is gezegd, hou ik intern”, aldus Thorup. “Ik heb tegen Club vechters gezien, spelers die na een tegenslag rechtstonden en wilden winnen. ”

AA Gent toonde vooral na rust weerbaarheid. Met wat meer geluk was deze match op 1-1 geëindigd in plaats van een 0-1-nederlaag. In een week met drie matchen en een zware opdoffer halfweg is dat op zich bewonderenswaardig.

Vraag is of het genoeg is voor coach Jess Thorup, want na zeven nederlagen in acht matchen wordt intern terecht de vraag gesteld of hij wel de man voor de toekomst is. Gisteren viel er weer een bedenking te maken. De keuze om Sigurd Rosted op de rechtsachter te plaatsen, een centrale verdediger die twee maanden niet aan de aftrap had gestaan, pakte dramatisch uit. Na 39 minuten moest de Noor naar de kant, flirtend met een rode kaart. De verdediging van Thorup achteraf was flauwtjes. “Hun flankaanvallers zijn heel sterk en dus heb ik iets geprobeerd door met Rosted een meer verdedigende speler tegenover Diatta te zetten. Na zijn gele kaart wilde ik het risico niet nemen dat hij rood pakte.”

Geen grinta in de dug-out

Wat in de woorden van De Witte doorklonk, was ontevredenheid over de manier waarop Thorup zijn groep begeestert. Als de spelers zoals gisteren voor Thorup willen vechten, dan is dat omdat ze in hem iemand zien die het goed met hen voorheeft, niet uit ontzag, laat staan vrees. Ook gisteren zag je geen grinta bij de Deense coach. Als hij opstond uit zijn dug-out, was het om nerveus op zijn lip te staan bijten. Een vuist? Neen, dat niet. Of het moest bij assistent Peter Balette zijn. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, maar na een 1 op 21 is het logisch dat het deuntje in vraag gesteld wordt.

AA Gent beleefde een rampweek. Woensdag verloor het de wedstrijd die het hele seizoen had kunnen redden, dit weekend zagen de Buffalo’s door de zege van Anderlecht ook de vijfde plaats wegglippen, de laatste strohalm voor Europees voetbal. Anderlecht telt nu vier punten meer, op de laatste speeldag de thuiswedstrijd tegen paars-wit winnen volstaat niet meer. AA Gent heeft zijn lot niet meer in eigen handen. “We moeten aanvaarden dat dit een crisis is. Zonder punten kun je niet tevreden zijn, maar ik moet blijven bij datgene wat ik op het veld zie”, aldus Thorup. “Daarover ben ik vrij tevreden. Niet over de punten, wel over de vechtlust. Dit was onze derde match in een week, maar we bleven vechten tot het einde. Met de zege van Anderlecht wordt het niet makkelijk om de vijfde plaats te pakken, maar we moeten focussen op onze prestaties. Of ik nog graag coach ben van AA Gent? Ja.”

Hij zei het met een frons.