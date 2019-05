De pacemaker Yari Verschaeren: spelverdeler van 17 geeft stilgevallen Anderlecht nog eens fikse stroomstoot

Duizend bommen en granaten: Anderlecht heeft nog eens gewonnen. RSCA verdient zelfs applaus, want na een rode kaart knokten ze tegen Standard 80 minuten met tien man. Wie weet is zelfs de vierde plaats nog mogelijk. Of overdrijven we nu? De 17-jarige Yari Verschaeren deed zijn ploeg en het publiek alleszins nog eens opleven.