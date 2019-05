Lente, maar… ook rest van de week brengt regenweer

Het mag dan al mei zijn, heerlijk lenteweer moeten we ook deze week niet verwachten. Volgens KMI blijft het de hele week regenen.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt: een buienzone trekt van noordwest naar zuidoost over het land. In de voormiddag ligt die voornamelijk over het noordwesten van het land, in de namiddag vooral over het centrum en tegen de avond bereikt ze het zuidoosten van het land. Het blijft vrij fris met maxima tussen 7 en 12 graden. De wind wordt matig en vlak aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest, in de loop van de namiddag ruimend naar noordwest.

Maandagavond vallen er eerst nog buien in de Ardennen, elders is het dan al droog. Maandagnacht wordt het dan overal droog, maar blijft het grotendeels bewolkt. Lokaal vormt er zich nevel of mist. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 2 of 3 graden in het westen. De wind wordt zwak uit veranderlijke en later zuidelijke richtingen.

Dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een licht buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is nog altijd fris voor de tijd van het jaar met maxima van 9 tot 14 graden. Er staat een zwakke tot soms matige wind uit veranderlijke of zuidelijke richtingen, op het einde van dag krimpend naar zuidoost.

Woensdag trekt eerst een regenzone van zuid naar noord over het land. Daarna wordt het onstabiel met in de loop van de namiddag opklaringen maar ook buien in het binnenland die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 10 graden in Hoog-België en 15 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidelijke en later zuidwestelijke richtingen.