Ex-ref Serge Gumienny analyseert dé twee fases van Anderlecht-Standard:“De ref valt niets te verwijten. De VAR wel”

Anderlecht kon zondag eindelijk eens winnen in Play-off 1, met 2-1 van een zwalpend Standard. Ondanks de snelle rode kaart van Sebastiaan Bornauw. En het doelpunt van Yari Verschaeren was er eentje met veel (VAR-)discussie rond. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny analyseert.

“Bornauw ontneemt Carcela in die fase een open doelkans. Hij laat de ref geen andere keuze dan rood te trekken. Carcela was alleen op weg naar doel en hij wordt duidelijk ondersteboven geknald door zijn tegenstander. Rood is hier de enige juiste beslissing.”

“Dat Bornauw eerst de bal raakt en dan pas Carcela? In deze fase vind ik dat geen geldig argument. Dit is geen zuivere tackle op de bal gevolgd door een licht contact is met de tegenstander. Dit is het tegenovergestelde. ­Bornauw raakt vijf procent bal en 95 procent man. De volgorde doet er niet toe. De fout was overduidelijk.”

Had de VAR het doelpunt van Verschaeren moeten afkeuren voor hands? JA

“In theorie moet de VAR hier altijd ingrijpen. De instructies van De Bleeckere zijn klaar en duidelijk over dit soort fases. Elk doelpunt waarbij er voorafgaand hands wordt gemaakt móét bekeken en geannuleerd worden door de VAR. Scheidsrechter Van Driessche valt in deze fase niets te verwijten. Hij kon dit onmogelijk met het blote oog zien. Voor dit soort fases is de VAR in het leven geroepen. Hij had hier moeten ingrijpen.”

“Niet dat het een gemakkelijke fase was om te beoordelen. Ook wij hadden vijf herhalingen nodig om het contact te kunnen zien. Dan stel ik me de vraag of de VAR wel over alle mogelijke beelden beschikt? En is de kwaliteit van die beelden in het busje wel hoog genoeg? Die had je hier wel nodig om het handspel te kunnen zien. Misschien hadden ze iets langer hun tijd moeten nemen om absoluut zeker te zijn. Zolang er niet afgetrapt was kon Van Driessche terugkomen op zijn beslissing om het doelpunt goed te keuren.”