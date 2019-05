Standard begon Play-off 1 als titelkandidaat, maar dreigt te eindigen als kneusje: “Hoe dit is kunnen gebeuren, is één groot vraagteken”

Geen vuurpijlendebacle, geen zege voor Standard. De Rouches zorgden in het Astridpark misschien wel voor de slechtste helft voetbal die een ploeg in deze PO1 al op de mat heeft gebracht en gingen tegen een tienkoppig Anderlecht terecht onderuit. 2-1 verloren, 0 op 9 en alle fut uit de ploeg. “Sinds de nederlaag op Genk schuilt er iets negatiefs in de groep”, zuchtte Michel Preud’homme.

Michel Preud’homme heeft vele gedaantes. Langs de lijn is hij een vat vol vuur, op persconferenties daags voor wedstrijden speelt hij graag de geheimzinnige professor en wie hem mag interviewen tijdens winterstages vindt een enorm ontspannen man terug. Het enige moment dat jeniet wil treffen, is vlak na een wedstrijd. En al zeker niet als zijn ploeg een dra-ma-ti-sche prestatie op het veld heeft neergezet. Maar deze keer bleef Preud’homme de kalmte zelf. Teleurgesteld na de prestatie van zijn Standard waswel, maar zich er echt over opwinden kon hij niet meer. “Paradoxaal genoeg verdwenen onze goede bedoelingen toen Anderlecht een rode kaart kreeg”, zuchtte de Luikse trainer. “En dat is raar. Wij hanteerden een hoge pressing, waardoor het met een man meer net makkelijker zou worden om die pressing uit te voeren. Dan kun je man-op-man spelen, laat je iemand druk zetten op de doelman en blijf je achterin in de meerderheid. Maar in plaats dat het een beetje makkelijker werd, ging Anderlecht meer de bal opeisen, waren ze sterker in het duel dan ons en liepen ze zich zelfs beter vrij in de weinige ruimte die ze hadden.” Maar waarom? Waarom gebeurde dat? “Dat is voor mij een groot vraagteken”, aldus Preud’homme. “Het is gewoon moeilijk te begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren. Dit is een teleurstellende match geweest, omdat we een goede kans op punten hebben laten liggen.” Zo teleurstellend datzelfs de moed niet meer vond om de VAR zwaar op de korrel te nemen voor de vermeende handsbal van Yari Verschaeren bij het openingsdoelpunt van Anderlecht.

Climax van dramatische periode

Standard heeft in deze Play-off 1 een gedaantewisseling ondergaan. De ploeg die nog getipt werd als uitdager voor de titel – Preud’homme zelf vond dat statuut altijd te veel eer voor zijn ploeg – bereikte in het Astridpark het dieptepunt. Elf losse hoopjes zand die zich bij momenten lieten wegtikken door een gedecimeerd Anderlecht dat zijn donkerste periode in decennia ondergaat. Nul op negen telt Standard nu. Met wat pech komt paars-wit – nu op zes punten achterstand – de Rouches nog wat kietelen op wat voorheen een zekere vierde plaats en een grote kans op Europees voetbal bleek te zijn. “We hebben inderdaad nog een doel dat we moeten behalen”, meldde Preud’homme. “Maar sinds de nederlaag tegen Genk merk ik een negatief gevoel in de groep wat moeilijk om te keren is. Ik heb een paar ideeën wat het probleem zou kunnen zijn, maar dat is iets om intern te bespreken.”

De onzekere toekomst van Carcela? Het niveau dat Marin niet meer haalt nu zijn transfer naar Ajax een zekerheid is? Of simpelweg de decompressie nadat de titeldroom – op Sclessin dachten er echt wel een paar dat ze hem gingen pakken – na nederlagen bij Club Brugge (4-0) en thuis tegen Genk (1-3) definitief gaan vliegen was? Feit is dat het een haast onmogelijke opdracht wordt om dit alles nog te doen keren voor de laatste drie matchen van het seizoen. Misschien dat een nieuw groepsgesprek soelaas kan bieden? “Praten hebben we al genoeg gedaan”, oordeelde Preud’homme. “Dat is nu niet meer nodig. Het wordt moeilijk, maar het is mijn job om een oplossing te zoeken.” En snel, liefst.