Chauffeurs van De Lijn doen wat ze beloofd hebben: stoppen niet langer aan Noordstation maar aan Rogierplein

Brussel - De bussen van De Lijn die normaal aan het Noordstation in Brussel stoppen en vertrekken, hebben sinds maandag het nabijgelegen Rogierplein als begin- en eindpunt. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij gaf zondag aan de bezorgdheden van vakbonden en werknemers over de onhygiënische omstandigheden rond Brussel-Noord te begrijpen. Maandagochtend zit de directie opnieuw samen met de vakbonden.

De vakbonden van De Lijn lieten zaterdag weten dat de chauffeurs vanaf maandag niet langer zouden stoppen aan het Noordstation in Brussel. De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden rond het station, die te maken hebben met de groep transmigranten die er verblijft. Ze vrezen voor ziektes als schurft en tbc, al benadrukt de ngo Dokters van de Wereld zondag dat er van een uitbraak geen sprake is.

De directie van De Lijn werd verrast door de aankondiging van de vakbonden, maar ze heeft er naar eigen zeggen begrip voor.

Lijn 471 zal achter het Noordstation stoppen, ter hoogte van het Solvayplein.

Overleg met politie

Een woordvoerster van De Lijn voegde zondag toe dat de bussen tussen hun ritten zullen stilstaan op de busbaan in de Vooruitgangsstraat, tussen het Rogierplein en het Noordstation. Dat gebeurde eind vorig jaar ook al eens, maar dat was niet naar de zin van de lokale politie. Die dreigde met boetes, omdat bussen niet mogen stilstaan op een busstrook.

De Lijn vertrouwt erop dat de politie begrip zal opbrengen voor de situatie, omdat er snel beslissingen genomen moesten worden. Maandag is er ook overleg gepland met de lokale politie.

Oud zeer

Het Noordstation is al lang een probleemhalte. Er wordt al een tijdje gesproken over tijdelijke bushaltes aan het Noordplein, naast in plaats van onder het station. Op langere termijn zou er een volledige nieuwe busterminal moeten komen.

De directie van De Lijn riep in een persbericht de bevoegde overheden nogmaals op om de situatie snel structureel op te pakken. “Een busstation is geen opvangcentrum”, klinkt het. “Ondanks verschillende maatregelen en acties van De Lijn, de lokale politie, de spoorwegpolitie en het Brussels gewest blijft de overlast aanhouden.”

Op de ondergrondse verdieping van het Noordstation zijn acht perrons waar normaal dertig buslijnen van De Lijn hun eindhalte hebben.