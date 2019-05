KV Mechelen boekt verlies in seizoen waarin het speler voor 8 miljoen euro verkocht, club zelf komt met uitleg

Uit de jaarrekening van vorig seizoen, dat van de degradatie dus, blijkt dat KV Mechelen een verlies heeft geboekt van 140.000 euro. Opvallend is dat dit ook het seizoen is waarin Hassane Bandé voor 8,5 miljoen euro aan Ajax werd verkocht.

Opvallend: de diensten en diverse goederen, waarin ook de makelaarspremies worden geboekt, gingen van 6 naar 15,5 miljoen euro, een stijging van 158 procent. Daar gaf KV Mechelen vorig seizoen zo zelfs meer uit dan G5-clubs als RC Genk (13,4 miljoen) en Standard (14,8 miljoen) en bijna evenveel als Club Brugge (17,5 miljoen). In de toelichting bij de jaarrekening wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat de kosten verbonden aan de transfers van spelers ongeveer vijf miljoen euro bedroegen.

KV Mechelen reageerde gisteravond als volgt: “Er is inderdaad een belangrijke stijging van de ­makelaarspremies. Dat komt enerzijds door de transfer van Bandé, anderzijds doordat we veel meer transfers gedaan hebben. Zo is een groot deel van het team immers nieuw aangetrokken voor afgelopen seizoen. Ook is een deel van die stijging te verklaren door de uitbouw van het stadion, met de afbraak en de bouw van de nieuwe hoofdtribune.”