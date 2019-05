Bekende Australische dj komt om het leven bij ongeval met glazen deur

De bekende Australische dj Adam Sky is zaterdag om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. De 42-jarige liep tijdens een vakantie op het Indonesische eiland Bali door een glazen deur, en liep fatale verwondingen op.

Sky wilde een vriendin helpen die van een terras was gevallen, en enkele breuken had opgelopen. Toen hij haar te hulp wilde schieten, liep hij door een glazen deur, waarbij hij ernstige snijwonden en bijgevolg bloedverlies opliep.

Collega’s en fans prijzen de Australiër op sociale media als een “legende” en als “een fantastische vriend en collega”.

Sky - echte naam: Adam Neat - was de derde populairste dj in Azië, en werd vooral bekend door zijn samenwerkingen met artiesten als Fat Boy Slim, David Guetta en The Scissor Sisters. Zijn bekendste hits waren Illogical, Larynx en Kreatine.