Afgezette Soedanese president verdacht van corruptie

Drie weken na de militaire coup in Soedan is de afgezette president Omar al-Bashir door Justitie ondervraagd voor vermoedelijk corruptie.

Het 75-jarige voormalige staatshoofd, dat bijna drie decennia aan de macht was, had grote sommen geld veiliggesteld, waarvan de herkomst onbekend is, verklaarde de procureur-generaal zondag. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft tegen hem ook een arrestatiebevel uitgevaardigd.

In Soedan roepen demonstranten al weken op om de macht over te dragen aan een overgangsregering waarin burgers kunnen zetelen en waarbij het leger zo weinig mogelijk betrokken is. Generaals van het leger willen dan weer alle ministeries die van belang zijn voor de veiligheid in handen hebben, zoals binnenland en defensie. Ook claimen ze het presidentschap.