CLUBNIEUWS. Griek in het vizier van Anderlecht, Standard roert zich op de markt, blessure voor Club Brugge-speler

Nog drie speeldagen te gaan in Play-off 1. Na een bewogen weekend is het nu hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Stil protest

Ondanks een degelijke prestatie blijft AA Gent op zoek naar een eerste zege in Play-off 1. Na zeven speeldagen blijft de Gentse doelpuntenteller ook steken op amper drie stuks, een pijnlijke vaststelling. Ook voor aanvaller Alexander Sørloth, die stilaan de wanhoop nabij is: “Eigenlijk spelen we hier vandaag best een degelijke partij, maar het scoren wil maar niet lukken. We creëren nochtans meer dan voldoende kansen, maar het loopt telkens mis in de zone van de waarheid.”

“Je kunt best nog een partij winnen als je een doelpunt incasseert. Maar waar we voor de play-offs vlot scoorden, wil het nu telkens maar niet lukken”, aldus de Noorse spits.

Ondertussen verbijt ook AA Gent-doelman Thomas Kaminski zijn frustraties na alweer een Gentse nederlaag in Play-off 1: “We wilden vandaag tonen dat we nog leven, maar andermaal krijgen we niet helemaal waar we recht op hadden.”

Hoewel het Gentse clubbestuur met bengaals vuur en andersoortig vuurwerk voor de aftrap nog wat sfeer probeerde te creëren, bleek de stemming onder de Gentse fans enkele dagen na de verloren bekerfinale nog steeds diep onder het vriespunt te zitten. De stadionomroeper kreeg evenmin steun van de fans toen hij de spelersnamen afriep en ook tijdens de partij bleef het opmerkelijk stil in de vakken van de meest fanatieke Buffalo-fans. Zij hielden het bij een spandoek met een niet mis te verstane boodschap: Fight for us, like we fight for you. (ssg)

ANDERLECHT. Griekse aanvaller in het vizier

Anderlecht ziet straks een pak uitgeleende spelers terugkeren. Daarbij de Ghanese spits Mohammed Dauda (21) en de Roemeense flankaanvaller Alexandru Chipciu (29). Volgens Nederlandse bronnen moet Vitesse 3 miljoen betalen voor Dauda. Die scoorde wel 3 keer in 12 wedstrijden, maar de aankoopsom vindt de club uit Arnhem te hoog. Hetzelfde geldt voor Sparta Praag dat het niet ziet zitten om 2 miljoen op tafel te leggen voor Chipciu die in 27 matchen goed was voor 1 goal en 2 assists.

Eerder raakte ook bekend dat Isaac Kiese Thelin ­terugkeert van ­Leverkusen dat geen 4 miljoen wil betalen. De Duitse tweedeklasser ­Bochum twijfelt wel nog over spits Sylvere Ganvoula.

Anderlecht volgt zelf de 21-jarige Griekse aanvaller lazaros Lamprou. Hij is eigendom van PAOK, maar scoorde dit seizoen 7 keer voor huurclub Fortuna Sittard. (jug)

CLUB BRUGGE. Diatta onzeker voor Genk

Met tegenzin moest Club-trainer Ivan Leko Krépin Diatta aan de rust wisselen met een enkelblessure. “Het was spijtig, want hij was de beste man van de eerste helft”, sprak de Kroaat. “Hij voelde iets in zijn enkel en kon niet meer voortspelen. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of we hem speelklaar krijgen tegen zondag.” Als het enigszins lukt, wil Leko de Senegalees in de ploeg zetten. “Hij wil bijleren, traint hard en heeft weinig ego. Hij is superbelangrijk voor het team. Het zou jammer zijn als hij niet kan spelen.”

Sofyan Amrabat zat tegen Anderlecht op de tribune, maar stond gisteren aan de aftrap. “Voor Anderlecht had hij niet goed getraind, nu wel”, gaf Leko als simpele verklaring. (bla)

AA Gent ziet greenkeeper Axel Geerinck vertrekken naar Club Brugge. De terreinverzorger van de Buffalo’s verlaat de Ghelamco Arena om in het Jan Breydelsta­dion een even goede grasmat te creëren. Eerder was Geerinck ook al aan de slag bij Lokeren. Vorige week raakte al bekend dat Gent op zijn beurt dan weer terreinverzorger Dietrich D’haese wegplukt bij KV Oostende. (ssg)

STANDARD. Oulare tekent voor vier jaar, Vojvoda op de radar

Obbi Oulare (23) is de volgende vier seizoenen Standard-speler. Standard huurt de voormalige jeugdinternational dit seizoen van het Engelse Watford en betaalt een transfersom voor Oulare. Hoeveel die bedraagt, is nog niet duidelijk maar alleszins minder dan de vier miljoen euro die de aankoopoptie bedroeg.

Verder heeft Standard het vizier op een nieuwe Moeskroen-speler gericht: Mergim Vojvoda (24). De Kosovaarse international genoot zijn opleiding bij de Luikenaars en belandde nadien via STVV en Carl Zeiss Jena bij Moeskroen. Bij Les Hurlus speelde hij een sterk seizoen op de rechtsachter.

Eerder raakte al bekend dat zijn teamgenoot ­Selim Amallah (22) het gat dat Razvan Marin (naar Ajax) laat, moet opvullen. De onderhandelingen over die transfer zijn nog niet afgerond. Doelman Jean Butez (23) wordt genoemd als ­opvolger van Guillermo Ochoa. (bfa)

Luis Pedro Cavanda pakte tegen Anderlecht zijn derde gele kaart in Play-off 1 en is geschorst voor het thuisduel van vrijdag tegen AA Gent. Dat zorgt voor problemen op de rechtsachter, want het seizoen van Collins Fai zit erop. De vleugelverdediger uit Kameroen heeft een scheurtje in de dij. Michel Preud’homme bevestigde ook dat Zinho Vanheusden niet meer in actie komt. De 19-jarige Rouche bezoekt vandaag een specialist voor zijn knieprobleem.

Wel terug: Sebastien ­Pocognoli. De flankverdediger mocht zich voor het eerst sinds 25 oktober nog eens voetballer noemen. “Ik ben blij dat ik er na meer dan een half jaar eindelijk weer bij ben”, vertelde Pocognoli die lang langs de kant stond met een zware heupblessure. (gma, bfa)