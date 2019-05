Bayern München is op weg naar de Duitse dubbel… en toch leek het nergens naar: “Het is een verwende bende”

Dan steven je af op de dubbel in jouw eerste seizoen aan het roer en toch sta je dra misschien weer op straat. Neen, het gaat hier niet om Thomas Tüchel, onder wie PSG op drift is geslagen. Wel over de man die hij straks misschien zal vervangen: Niko Kovac, na dit weekend op weg om Bayern München naar de zevende titel te leiden na een turbulent seizoen.