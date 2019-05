“Van champagnefeestje naar goedkoop bier drinken met bedelaars”: twee weken geleden het groot lot gewonnen, nu staan ze op straat

Een Britse man die mogelijk een gestolen bankkaart gebruikte om het lottobiljet te kopen waarmee hij 4 miljoen pond (zo’n 4,6 miljoen euro) won, is alweer dakloos nadat de Britse loterijen hem weigerden zijn prijzengeld uit te betalen. Dat zeggen zijn vrienden.

Mark Goodram (36) uit Bolton kocht op paasmaandag samen met zijn vriend Jon-Ross Watson (31) het winnende ticket, amper enkele dagen nadat het duo uit de gevangenis was vrijgelaten. Dat resulteerde in een slemppartij van vier dagen in Londen, betaald met geld dat ze geleend hadden van vrienden. Daarna volgde de ontnuchtering: de Nationale Loterij weigerde het prijzengeld uit te betalen, omdat het vermoedde dat het duo een gestolen bankkaart had gebruikt om het winnende biljet te kopen.

Een vriend vertelt: “Je hoort verhalen van arm naar rijk, maar Mark heeft zijn plotse champagnefeestje en de illusie dat hij een miljonair was, plots moeten ruilen voor goedkoop bier drinken met bedelaars op straat. Hij kwam nog maar net uit de gevangenis, maar zit nu dieper dan ooit tevoren. Hij is geweldig gefrustreerd omdat hij zijn geld niet krijgt, maar denkt dat hij het nog wel zal krijgen. Desnoods stapt hij naar de rechtbank.”

Geen bankrekening

Meteen na hun winst bleek dat Goodram noch Watson een bankrekening had. Gevraagd hoe ze het lottobiljet dan gekocht hadden, beweerden de twee eerst dat ze betaald hadden met kleingeld. Toen dat niet bleek te kloppen, veranderden ze hun verhaal: ze claimden dat een mysterieuze vriend het ticket voor hen had gekocht, maar konden geen achternaam, adres of telefoonnummer van de man geven.

Beide mannen blijven volhouden dat ze niets weten van een gestolen bankkaart, maar hebben allebei wel een lang strafblad: Goodram werd 22 keer veroordeeld, onder andere voor inbraak, Watson telt maar liefst 72 veroordelingen, waaronder bankfraude. De Nationale Loterij weigert winst behaald met gestolen lottobiljetten uit te betalen, maar het is maar de vraag of het bedrijf juridisch een poot heeft om op te staan.