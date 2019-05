ICT & innovatie: nul foutenmarge toegestaan

Gent - Wat als je met een eigen ontwikkeld soft- en hardwareplatform wereldleider zou kunnen worden in ultranauwkeurig tracken en positioneren? Het Gentse Pozyx zag het gat in de markt – en gaf met zijn technologie zelfs Apple het nakijken. Toegelaten foutenmarge voor de hard- en softwareontwikkelaars aan boord: nul. Wat komt er allemaal bij kijken?

Hun eigen locatie hebben ze bij Pozyx alvast prima bepaald: het kantoor ligt pal aan de Gentse Vrijdagmarkt. “Een bewuste keuze: iedereen komt hier te voet of met de fiets”, zegt computerwetenschapper en CEO Vadim Vermeiren. Maar wat wordt hier gemaakt? Pozyx specialiseert zich in accurate positionering, gebaseerd op ultrabreedbandtechnologie. “Op basis van de technologie ontwikkelen we indoor- en outdooroplossingen voor een brede waaier uiteenlopende toepassingen”, zegt Vermeiren.

1. Toepassingen bedenken

Hoe werkt dat? “Wij maken plaatsbepaling preciezer, maar ook minder duur en omslachtig. Je kan ‘meteen’ inpluggen om mensen of voorwerpen te tracken. Vergelijk het met in je auto stappen: dan verwacht je ook dat je GPS werkt met een druk op de knop. Grote bedrijven die ultraprecieze plaatsbepaling nodig hebben – denk aan magazijnen, landbouwtoepassingen of entertainment – hadden meteen belangstelling. Op basis van die uiteenlopende vragen kwamen we tot schaalbare professionele oplossingen. Voor zeer grote oppervlaktes linken we gewoon meerdere nodes (contactpunten) aan elkaar. Een gebruiksvriendelijk management dashboard stuurt alles aan.”

2. Algoritmes schrijven

Plaatsbepaling is niet nieuw en ‘nauwkeurige’ plaatsbepaling wordt al lang geclaimd. Zo ontwikkelde Apple iBeacons, een technologie waarmee je de locatie van gebruikers kan bepalen op basis van Bluetooth. “Maar iBeacons is totaal niet nauwkeurig, met foutenmarges van enkele meters. Dat kon véél beter, dachten we. Door onze eigen algoritmes kunnen we de nauwkeurigheid enorm vergroten. Ook de robuustheid – onze hardware kan alle omgevingen aan – maakt het verschil. Als je wil weten voor welke pallet jouw vorklift precies staat, en daar geen dure lasertechnologie of camera’s voor wil gebruiken, dan komen wij in beeld.” Vanop de Gentse Vrijdagmarkt werden sinds 2015 al kopers in meer dan 60 landen getraceerd.

3. Mee zijn met de nieuwste trends

De software- en hardware-ontwikkelaars bij Pozyx blijven ondanks het internationale succes gewoon vanuit Gent werken. “Ons R&D-team telt 9 medewerkers, op een totaal van 15. Dat zegt al iets over onze innovatiedrang. We hebben bachelors in ICT aan boord, maar ook ingenieurs in signaalverwerking, machine learning en plaatsbepaling. Academisch onderlegd zijn én instappen in een start-upbedrijf is geen evidente combinatie. Mensen zelf opleiden kunnen we niet: je moet onze technologische basiskennis hebben. Onze software- ingenieurs zijn mee met de laatste trends, zoals microservices, Kubernetes of React, een Javascriptbibliotheek om gebruikersinterfaces te bouwen. Dat is ook een verkoopargument.”

Lees verder...

>

>

>