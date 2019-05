Tabaksindustrie financiert Waalse opera illegaal

Japan Tobacco International (JTI) staat naast sponsors als Ethias, de Nationale Loterij en Prométhéa op de onthaalpagina van de website van de Opéra royal de Wallonie in Luik, bericht Le Soir maandag. Deze publiciteit en sponsoring zijn echter volkomen onwettig in België.

JTI is de producent achter Winston, Camel, Winston and Hedges en andere sigaretten- en sigarenmerken. De wet van 1977 op de bescherming van de gezondheid van consumenten stelt duidelijk dat het verboden is reclame te maken voor of sponsoring te doen van tabak, de basisproducten van tabak en de aanverwante producten.

De illegale financiering werd haast bij toeval ontdekt door Fossil Free Culture Belgium, een groep activisten en artiesten, die ijvert voor het beëindigen van ‘art washing’, dat is het sponsoren van culturele instellingen door petroleumbedrijven om hun imago te verbeteren.

Het Luikse operahuis lijkt niet in financiële moeilijkheden te zitten, aldus de krant. Vorig jaar waren er 103.420 bezoekers, goed voor een bezettingsgraad van 99 procent. Onder hen 26.770 jongeren, de geliefkoosde doelgroep voor sigarettenproducenten.