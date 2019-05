Met dank aan een tweet van Trump: Chinese beurzen onderuit, ook Bel20 in het rood

De Chinese aandelenbeurzen gingen maandag hard onderuit. De dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven in te voeren op Chinese goederen zorgde voor onrust op de markten.

Trump zette zondag extra druk op China met twee berichten op Twitter. Daarin stond te lezen dat “de importtarieven vrijdag zullen stijgen van 10 naar 25 procent” en dat “op 325 miljard dollar aan handelsgoederen die voorheen onbelast waren, vanaf dan ook 25 procent belastingen geheven zullen worden.”

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 mei 2019

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 mei 2019

Trump wil met die dreiging de druk op Peking in de al maanden durende onderhandelingen verhogen. China twijfelt echter over een verdere deelname aan de handelsbesprekingen, die deze week in Washington zouden worden voortgezet.

De beurs in Shanghai raakte tussentijds 5,8 procent aan waarde kwijt, en in Hongkong leverde de Hang Seng-index 3,3 procent in. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent. In Zuid-Korea was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag. Ook in Tokio waren de financiële markten nog altijd gesloten vanwege de lange vakantieperiode in het kader van het aantreden van de nieuwe Japanse keizer, dinsdag kan er weer worden gehandeld op de Japanse beurs.

Ook Bel20 in de min

Ook de Bel20 ging maandagochtend in navolging van de Aziatische beurzen in de min. Kort na opening noteert de Brusselse sterindex met een verlies van ruim 2,1 procent. Ook elders in Europa kleuren de beurzen maandagochtend rood.