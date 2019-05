Mechelse politie betrapt bestuurder met levenslang rijverbod op drugsgebruik

Mechelen - Bij een controleactie rond alcohol en drugs in het verkeer heeft de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek het voorbije weekend een bestuurder met een levenslang rijverbod betrapt op drugsgebruik.

De man was tot staan gebracht voor het niet dragen van zijn veiligheidsgordel, maar toen hij zijn raam opende stelde de politie meteen een doordringende geur van drugs vast. De man gaf na een speekseltest toe dat hij twee lijntjes coke had gesnoven en een jointje had gerookt.

De bestuurder kon aanvankelijk wel een rijbewijs voorleggen, maar dat bleek hij als verloren te hebben aangegeven toen hij van de rechter een levenslang rijverbod had opgelegd gekregen. In zijn wagen lag ook nog een gebruikershoeveelheid cannabis, enkele precisieweegschalen en een hoeveelheid cash geld. De politie nam dat alles in beslag en zette een wielklem op het voertuig.

In totaal werden dit weekend in de zone Mechelen-Willebroek 1.341 ademtests afgenomen. Vijfendertig bestuurders testten positief: 32 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer en drie wegens drugs. Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, veertien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur en vijftien bestuurders voor drie uur.