Prestigeduel of niet, dé hamvraag van de namiddag was: “Doet ie 't of doet ie 't niet?”. En ja hoor, Patro-voorzitter Salar Azimi deed het: invallen. En meer nog: scoren. “Zo heb ik er nu zelf toe bijgedragen dat ik de enige voorzitter blijf die nog nooit verloor,” lachte ‘spits’ Azimi.