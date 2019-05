Het oordeel van Gaia: N-VA, SP.A en Groen vormen opnieuw kopgroep voor dierenwelzijn

Net als vijf jaar geleden wekken de verkiezingsprogramma’s van N-VA, sp.a en Groen het meest vertrouwen op het vlak van dierenwelzijn. Dat concludeert dierenrechtenorganisatie Gaia na een analyse van de partijstandpunten. Ze lanceert naar aanleiding van de verkiezingen de website www.kiezenvoordieren.be, waarop de visie van de partijen op dierenwelzijn terug te vinden is.

Gaia screende de verschillende partijprogramma’s en legde de voorzitters een lijst met zeventien vragen voor. Die hadden betrekking op de prioriteiten die Gaia naar voren schuift voor de komende legislatuur. “Dierenwelzijn staat maatschappelijk op de kaart in ons land”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Politieke partijen zijn zich daar meer en meer van bewust zodat het thema ook politiek aan belang wint”, stelt hij vast.

De koplopers aan Vlaamse kant zijn N-VA, SP.A en Groen. De Vlaams-nationalisten hebben binnen die kopgroep voor Gaia een streepje voor, dankzij de “mooie track record” die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kan voorleggen, “en de concrete voorstellen zonder omwegen en to the point”. Weyts kreeg eerder van Gaia al een grote onderscheiding voor zijn beleid.

Minpunten

De dierenrechtenorganisatie lijst een aantal verschillen in standpunten op. Zo is PVDA de enige Vlaamse partij die zich uitdrukkelijk verzet tegen een verbod op onverdoofd slachten in Brussel - “een betreurenswaardig minpunt”, dixit Gaia. Vlaams Belang verzet zich dan weer als enige tegen de grondwettelijke verankering van dierenwelzijn, terwijl dat voor CD&V “geen prioriteit” is.

Voor CD&V hoeft er volgende legislatuur geen verbod te komen op kooisystemen voor leghennen. Bij N-VA staat dat verbod dan weer expliciet in het programma. Met uitzondering van CD&V scharen alle partijen zich duidelijk achter de afbouw van het gebruik van primaten, honden en katten voor dierproeven. Iedereen gaat akkoord met een uitdoofbeleid voor dolfijnen in gevangenschap en kermispony’s.

Franstalige koplopers

Aan Franstalige zijde trekken het cdH, PS en DéFI de kopgroep. In tegenstelling tot bij Groen komt dierenwelzijn nagenoeg niet aan bod in het programma van zusterpartij Ecolo, merkt Gaia op. Het programma van MR telt enkele “waardevolle voorstellen”, maar die situeren zich volgens Gaia enkel op het Europese niveau. “Alsof Wallonië geen beleid voor meer dierenwelzijn kan of hoeft te voeren, verschuilt de partij zich helemaal onder de Europese paraplu”.