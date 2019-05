Sint-Niklaas - Aan de rotonde van De Ster in Nieuwkerken-Waas is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld.

De truck was geladen met 24 ton papier. Omdat die eerst moest overgeladen worden met een grijpkraam werd het verkeer in de richting van Sint-Niklaas omgeleid. De chauffeur van de vrachtwagen was niet gewond. De oorzaak van het ongeval was wellicht een slechte zekering van de lading.

Foto: bfs