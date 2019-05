Beelden van in brandend vliegtuig, stewardess ontpopt zich tot heldin: “Schopte deur open en duwde mensen naar buiten”

Bij de noodlanding van een brandend vliegtuig op de luchthaven Sjeremetjevo in Moskou zijn afgelopen weekend 41 doden gevallen. De oorzaak van de ramp wordt nog onderzocht, maar een piste van de onderzoekers is dat het toestel kort na het opstijgen door bliksem werd geraakt waardoor de vlammen ontstonden. Twee zwarte dozen zijn intussen gevonden.

Een passagier filmde het inferno in het toestel terwijl medepassagiers in paniek aan het schreeuwen waren. De evacuatie werd volgens de luchthaven in Moskou bemoeilijkt omdat passagiers hun handbagage wilden meenemen en daarmee de uitgangen versperden. Stewardessen deden hun uiterste best om iedereen in veiligheid te brengen en ontpopten zich tot echte helden.

“Ik schopte de deur open, greep passagiers bij hun kraag en duwde hen naar buiten om de evacuatie sneller te doen verlopen”, getuigt de emotionele stewardess Tatyana Kasatkina (34). “Het ging allemaal zo snel. De rook was zwart. De laatste passagiers kropen op handen en knieën naar buiten.”

Een van de stewardessen overleefde de ramp niet en kwam om toen ze passagiers in de staart van het toestel wilde redden.

78 mensen aan boord

In het wrak van het vliegtuig werden inmiddels de twee zwarte dozen gevonden. Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Interfax maandag. De gegevens van die zwarte dozen zullen maandag geanalyseerd worden door het Russische intergouvernementeel luchtverkeerscomité (MAK). Op de zwarte dozen zijn de vluchtgegevens en de gesprekken in de cockpit opgeslagen. Die data kunnen van groot belang zijn om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

Onderzoekers trekken meerdere mogelijke oorzaken na: zo rijst de vraag of de piloten en het technisch personeel wel voldoende gekwalificeerd waren. Ook voorwerp van onderzoek zijn mogelijke technische mankementen aan de Sukhoi Superjet-100, en het weer. Het toestel was sinds 2017 in dienst en zou in april nog technisch zijn gekeurd. Bedoeling was met 78 mensen aan boord van Moskou naar het noordelijke Moermansk te vliegen.

