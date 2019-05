Zware domper voor Jonge Duivels: geen EK voor sterkhouder Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden mist het restant van het seizoen en het EK U21 (16-30 juni) van komende zomer. De 19-jarige Standard-verdediger trok vandaag naar een specialist om zijn knieblessure te onderzoeken. Uit de consultatie bleek dat de revalidatie langer zal duren dan de verwachte 4 tot 6 weken.

Vanheusden kampt met een zwevend stukje bot in de linkerknie, een vrij lichte blessure, maar om problemen in de toekomst te vermijden wil men het kraakbeen in de knie volledig opkuisen. Zijn afwezigheid wordt op 12 tot 15 weken geschat. Woensdag gaat de Inter-huurling onder het mes.

Een serieuze streep dus door de rekening van bondscoach Johan Walem. Die dreigt ook Anderlecht-speler Landry Dimata te moeten missen in Italië en San Marino. Het speerpunt van de beloften onderging eind april een lichte operatie aan de knie en zou een drietal maanden out zijn, waardoor ook Dimita normaal het EK zal moeten missen.

In de groepsfase spelen de Jonge Duivels tegen gastland Italië, Spanje en Polen.