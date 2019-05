Ze gaan hem missen: vijf iconische momenten van Eden Hazard bij Chelsea

We maken het onszelf toch altijd graag zo moeilijk. Door bijvoorbeeld de zevenjarige carrière van Eden Hazard (28) bij Chelsea te beperken tot vijf iconische momenten. Op én naast het veld. Maar toch, nu de Rode Duivel zijn laatste wedstrijd op Stamford Bridge gespeeld heeft en komende zomer – een clubakkoord is er nog niet, maar men werkt eraan – Londen inruilt voor Madrid doen we toch een poging. Geniet mee.