Premier Michel: “Als de N-VA met een separatistisch programma komt, zal de MR niet de aangewezen partner zijn”

“Tot op heden ben ik kandidaat-volksvertegenwoordiger in Waals-Brabant. De vraag naar een kandidatuur voor de functie van premier is voorbarig”. Dat heeft uittredend eerste minister Charles Michel maandag verklaard op de Franstalige nieuwszender LN24.

“Ik heb nooit een persoonlijke ambitie uitgesproken en dat is ook het punt niet. Het punt is een politieke meerderheid op de been te krijgen en te kijken wie in beeld komt om de beslissingen te nemen”, aldus Michel.

Aan Vlaamse zijde was N-VA de eerste om met Jan Jambon en Bart De Wever zijn kandidaat-regeringsleiders naar voren te schuiven voor respectievelijk de Vlaamse en federale regering. Intussen outte Hilde Crevits (CD&V) zich als kandidaat-minister-president. De andere partijen droppen geen namen, al verklaarde de campagnewoordvoerder van MR al dat Charles Michel hun kandidaat-premier is. Michel zelf houdt zich dus op de vlakte.

Wat de mogelijke coalities betreft, wil Michel kijken “met wie we ons project kunnen uitvoeren”. Daarbij herhaalt de premier, die ook MR-voorzitter is, dat zijn partij past voor de communautaire chaos. “Als de N-VA met een separatistisch programma komt, zal de MR niet de aangewezen partner zijn”, onderstreepte Michel.

Maar ook een beleid dat “bol staat van belastingen” wijst de MR van de hand. Hij wijst daarbij naar de linkse partijen, “die zich gecamoufleerd voortbewegen, zonder verantwoording op te nemen voor de fiscale tsunami die ze voorbereiden”.