Merksem leeft in angst na verdwijning Julie (23): “Ik blijf het vreemd vinden dat niemand iets heeft gezien”

Het was akelig wakker worden, maandagochtend aan de waterkant in Merksem. Meisjes op de fiets rijden hun dagelijkse route, maar dan met koude rillingen. Anderen durven niet goed alleen over straat. “Wat met Julie gebeurde, kan evengoed ons overkomen. Zelfs vanochtend, want toen ze verdween, was het ook nog klaarlichte dag”, zeggen ze. “Iedereen heeft schrik.”