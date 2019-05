Vrouw levensgevaarlijk gewond bij bizar ongeval in Aarschot

De Diestsesteenweg in Aarschot Foto: Google Maps

Aarschot - Bij een verkeersongeval op de Diestsesteenweg in Aarschot is zondagavond een 45-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Haar 44-jarige echtgenoot raakte ook gewond, maar zijn toestand was niet kritiek. Dat meldt het Leuvense parket maandagmiddag.

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur. Volgens getuigen bevond het paar zich op het moment van de aanrijding op de rijbaan. De man lag neer aan de rechterkant van de baan, in de rijrichting van Rillaar, en de vrouw stond op straat om het verkeer te waarschuwen dat er een persoon op de baan lag. Een autobestuurster die vanuit Aarschot kwam, merkte het tweetal niet op en reed eerst de vrouw aan waarna ze waarschijnlijk ook over de man reed. De aangereden vrouw werd opgeschept door de auto en verkeert in kritieke toestand. De man raakte gewond aan de benen. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de juiste omstandigheden van het ongeval na te gaan. De autobestuurster legde een negatieve adem- en speekseltest af. Volgens de eerste bevindingen reed ze niet te snel. Haar rijbewijs werd niet ingetrokken. Ook de wetsdokter werd aangesteld om de medische toestand van de slachtoffers op te volgen.