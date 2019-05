CD&V vreest dat Afrikaanse varkenspest overwaait naar Vlaanderen

CD&V is niet te spreken over de beslissing van Waals minister van Landbouw René Collin om, ondanks de Afrikaanse varkenspest, bepaalde bossen opnieuw open te stellen voor toeristen. Zo vreest CD&V-Kamerlid Leen Dierick dat de ziekte op die manier kan overwaaien naar Vlaanderen.

Toen in 2018 in Luxemburg varkenspest werd aangetroffen bij everzwijnen, werden zones afgebakend die verboden werden voor wandelaars en fietsers. Dat Waals landbouwminister Collin bepaalde delen van die bufferzone opnieuw opent voor toeristen, botst op onbegrip bij CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

“De keuze wordt ingegeven omwille van toeristische motieven, terwijl het een economische én menselijke ramp voor Vlaanderen kan betekenen”, aldus Dierick. De CD&V-politica wijst erop dat 93 procent van de varkenspopulatie in Vlaanderen leeft.

Ze dringt er daarom op aan de strenge voorzorgsmaatregelen opnieuw in te voeren. “Er worden wekelijks besmette varkens in Wallonië teruggevonden. De teller staat inmiddels boven de 700 sinds september. Ik roep op dat iedereen zijn gezond boerenverstand gebruikt. De toeristische belangen van ons zuidelijke gewest wegen niet op tegen de geweldige risico’s die deze beslissing met zich meebrengt voor een belangrijke economische sector in ons land”, besluit Dierick.