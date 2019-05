Politie zoekt in Cyprus naar nieuwe slachtoffers van seriemoordenaar

De Cypriotische politie voert maandag nieuwe zoekacties uit naar slachtoffers van de seriemoordenaar op het eiland. Er wordt gezocht in een kunstmatig meer, waar zondag een kinderlijk werd gevonden in een met cement verzwaarde koffer. Dat deelt de politie maandag mee. Vermoedelijk ligt nog minstens één slachtoffer in het water.

De zaak van de seriemoordenaar houdt sinds enkele weken Cyprus in de ban. Een 35-jarige Cypriotische soldaat heeft toegegeven dat hij de voorbije drie jaar vijf vrouwen en twee meisjes van buitenlandse afkomst om het leven heeft gebracht. Tot nu toe werden er vijf slachtoffers gevonden: twee in de schacht van een oude mijn, één in een put en twee in het Rode Meer, dat een vervuild kunstmatige meer is.

De Cypriotische overheid heeft al felle kritiek gekregen omdat er niet snel genoeg gereageerd zou zijn op het moment dat de slachtoffers als vermist werden opgegeven. De slachtoffers zijn afkomstig uit Aziatische landen en Roemenië, en ze werkten als huishoudhulp in Cyprus. Volgens de linkse oppositiepartij AKEL en meerdere commentatoren in de Cypriotische pers had de politie niet genoeg voor hen gedaan, omdat ze als een soort tweederangsburger zouden gelden.

Als gevolg van de zaak hebben de minister van Justitie en het hoofd van de politie al ontslag genomen.