Ontsnapte kangoeroe verschalkt politie keer op keer

De politie van het Nederlandse dorpje Winterswijk heeft de handen vol met de jacht op een ontsnapte kangoeroe. Het dier werd zaterdag gezien in tuinen en het centrum van het dorp, maar slaagt er keer op keer in de agenten te verschalken. De politie riep de hulp in van de Dierenambulance en experts om de wallaby - voorlopig tevergeefs - te verdoven en te vangen. “Deze dieren zijn beresterk”, klinkt het. “Vooral hun achterpoten zijn erg krachtig.” De eigenaar van het ontsnapte dier heeft zich nog niet gemeld, de politie is op zoek naar hem.