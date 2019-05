Man opgepakt in zaak rond verdwijning van Julie Van Espen (23)

/ Antwerpen / Schilde / Leuven - De politie heeft in Leuven de getuige opgepakt die gezocht werd in de zaak rond de verdwijning van Julie Van Espen. Dat meldt het Antwerpse parket.

De Antwerpse politie had in de nacht van zondag op maandag enkele foto’s en een opsporingsbericht verspreid rond een mogelijk “belangrijke getuige” in de zaak rond de verdwenen studente uit Schilde. Op de beelden was een donker geklede man met rugzak te zien die leek rond te lopen in de Carrettestraat, nabij de plek waar Julie Van Espen verdween.

Die man werd omstreeks 12 uur opgepakt op een trein in het station van Leuven. Het is niet duidelijk wat zijn betrokkenheid is: momenteel wordt hij verhoord als getuige, maar mogelijk verandert dat na afloop van het verhoor.

De federale politie kreeg in het dossier al 200 tips binnen, onder meer over de gezochte man. Het is niet bekend of een van die tips tot de arrestatie heeft geleid.

Foto: Politie Antwerpen

LEES OOK. Alles wijst op moord: “Julie was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”

Julie Van Espen verdween zaterdagavond, zondag werd haar bebloede kledij gevonden. Het gerecht gaat uit van een misdrijf. De vondst van haar gsm, bebloede kleren, fietsmandje én reispas op aparte plekken doet het gerecht vermoeden dat de jonge vrouw het pad van een moordenaar kruiste.

Zoekacties hervat

Maandagochtend omstreeks 10 uur werden in Merksem de zoekacties hervat, zowel de federale politie als de Civiele Bescherming zijn aanwezig. Zo zoekt de politie er opnieuw met verschillende bootjes op het Albertkanaal, met onder meer de hulp van sonar. Er wordt tot op de bodem van het kanaal gezocht naar “zaken die kunnen bijdragen aan het lopende onderzoek”, niet alleen naar de verdwenen jonge vrouw zelf. Voorlopig beperken de acties zich tot het kanaal en dus niet de buurt errond.

LEES OOK. Merksem leeft in angst na verdwijning Julie (23): “Ik blijf het vreemd vinden dat niemand iets heeft gezien” (+)

Ook enkele vrienden en familieleden van de studente zijn aanwezig. Zij hebben de hoop op een goede afloop nog niet opgegeven, en blijven in de onmiddellijke omgeving zoeken en posters van het opsporingsbericht met de foto van het meisje en haar kakigroene Peugeot-fiets ophangen.