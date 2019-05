Medestudenten Julie krijgen begeleiding: “We moeten blijven hopen, hoe klein de hoop ook is”

Antwerpen - De studiegenoten van Julie Van Espen, die zaterdag plots verdween, krijgen begeleiding van twee psychologen van de Universiteit Antwerpen. De universiteit gaat ook een koffiekamer inrichten waar studenten kunnen samenkomen om hun verdriet om het vermiste meisje te verwerken.

Julie Van Espen (23) fietste zaterdagavond naar Antwerpen-Zuid, waar ze met vrienden had afgesproken om iets te gaan eten. Maar de masterstudente Internationale Betrekkingen en Diplomatie kwam nooit aan.

“We hebben de studiegenoten van Julie maandagvoormiddag samengebracht in een leslokaal, om over de zaak te spreken”, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen. “De studenten konden praten met het hoofd van de studiebegeleiding en met twee psychologen. Ook in de komende dagen en weken kunnen ze dat nog doen.”

“Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Er zijn wel al studenten omgekomen bij een verkeersongeval, maar in dit geval is er heel veel onduidelijkheid. We weten niet wat er is gebeurd”, zegt De Meyer. De universiteit richt nog geen herdenkingskamer in. “We moeten blijven hopen, hoe klein de hoop ook is”, zegt Peter De Meyer. “Als we nu al een herdenkingskamer met een foto van Julie zouden inrichten, lijkt het alsof we de hoop opgegeven. Dat willen we niet doen.”

Op vraag van de studenten komt er vanaf deze namiddag wel een koffiekamer waar studenten kunnen praten over Julie. “Er is een hechte band in de groep. Julie is eind maart samen met haar studiegenoten nog vijf dagen naar Genève geweest.” De studenten hebben gezamenlijk beslist om geen commentaar te geven aan de pers. “Sommigen wilden het wel doen, anderen niet”, zegt Peter De Meyer. “De studenten hebben beslist dat ze tot een consensus moesten komen. Ze hebben afgesproken dat niemand voorlopig een journalist te woord staat.”

De lessen van de richting Internationale Betrekkingen en Diplomatie werden maandagvoormiddag even geschorst, maar gaan vanaf maandagnamiddag weer door. “Het is nu belangrijk om een structuur aan te bieden”, zegt Peter De Meyer. “Maar de docenten hebben er uiteraard begrip voor dat niet iedereen er met zijn hoofd zal bij zijn.”