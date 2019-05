NSZ: “Ramadan heeft negatieve gevolgen op de werkvloer”

De ramadan, de jaarlijkse vastenperiode voor moslims, heeft op de werkvloer negatieve gevolgen. Dat besluit zelfstandigenorganisatie NSZ op basis van een bevraging bij 462 bedrijven.

70 procent van de bevraagde bedrijfsleiders, allen met één of meer deelnemers aan de ramadan, zegt een daling van de fitheid en alertheid te ervaren bij deze medewerkers. “We raden aan hierover afspraken te maken met het personeel”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. In België is de ramadan maandag begonnen. Vooral bij bedrijven waar werknemers fysieke arbeid verrichten, merken werkgevers op dat hun medewerkers minder fit zijn. Het gaat om 64 procent, blijkt uit de NSZ-bevraging.

Mattheeuws wijst erop dat er verschillende manieren zijn om de ramadan draaglijker te maken voor vastende medewerkers, maar ook de andere werknemers. Voorafgaandelijk overleg is aangewezen, en 61 pct doet dat ook. Een andere mogelijkheid is dat wie meedoet aan de ramadan de lunchpauze mag overslaan en doorwerken, waardoor ze vroeger naar huis kunnen. Dat gebeurt bij 18 pct van de ondernemingen. Maar het NSZ wijst erop dat dit een verkeerd signaal kan zijn naar andere werknemers. 6 pct van de bevraagde werkgevers staat toe dat moslims die de ramadan volgen die maand minder uren moeten werken, maar dat ze die uren in de maand(en) erop inhalen.

Aangepast werk is bij goed de helft van de bevraagde bedrijven echter niet mogelijk, en 42 pct wil dat niet. “Dat is te begrijpen”, zegt Mattheeuws. “De ramadan volgen is een eigen keuze en bijzondere maatregelen treffen voor deze medewerkers kan voor frustratie en jaloezie op de werkvloer zorgen. De werkgevers willen niet aan favoritisme doen en in een slecht daglicht komen bij andere werknemers.”