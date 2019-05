Buitenzwembad Rozebroeken blijft voorlopig gesloten: buurman gaat niet in op verzoeningsvoorstel

Gent - Het buitenzwembad Rozebroeken in Gent blijft voorlopig gesloten. Dat meldt het Gentse stadsbestuur maandag. Een rechter oordeelde begin april dat het complex zonevreemd gebouwd is, maar de stad Gent gaat tegen dat vonnis in beroep. De klagende buurman is voorlopig niet ingegaan op een verzoeningsvoorstel.

Het sportcomplex met buitenzwembad zou in 2010 zonevreemd gebouwd zijn, al legt de stad Gent zich niet neer bij dat vonnis. Schepen Sofie Bracke (Open Vld) laat de juridische diensten van de stad een dossier samenstellen om de beslissing aan te vechten. Indien dat niet lukt, zou het zwembad afgebroken moeten worden binnen de zes maanden na betekenis van het vonnis.

Vorige maand werd de buurman die klaagt over geluidsoverlast benaderd met een verzoeningsvoorstel. Het buitenzwembad werd ook tijdelijk gesloten. De klager zou zich voor het einde van de maand over dat voorstel, waarvan de inhoud niet openbaar is, uitspreken. Maar dat is nog niet gebeurd.

Het buitenzwembad blijft voorlopig ook in mei gesloten. Volgende week wordt de zaak opnieuw bekeken.