Dodelijk slachtoffer van ongeval op E40 blijkt dochter van Deense filmregisseur

De jonge vrouw die zaterdag om het leven is gekomen bij een verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Bilstain is Ida Maria Vinterberg, de 19-jarige dochter van de Deense filmregisseur Thomas Vinterberg. Zo hebben de Deense pers en andere media zondagavond gemeld. De procureur van Verviers, Gilles de Villers Grand Champs, heeft echter aangegeven dat het slachtoffer nog niet formeel is geïdentificeerd.

Het ongeval vond zaterdag plaats om 13.00 uur. Een personenwagen reed op de E40 richting Duitsland in op een stilstaande vrachtwagen die door wegenwerken in Bilstain in een file stond. De wagen werd kort daarna door een ander voertuig aangereden.

De passagier van de personenwagen die inreed op de vrachtwagen is om het leven gekomen. De bestuurder, de moeder van het slachtoffer, is zwaargewond.

“Er zijn verschillende elementen die erop wijzen dat het slachtoffer Ida Maria Vinterberg is, de dochter van een bekende Deense regisseur,” zegt de procureur van Verviers, “maar er is nog werk aan de winkel om het slachtoffer formeel te identificeren.”