Voetgangster gewond bij aanrijding op Brusselse Louizalaan

Brussel -

Op de Brusselse Louizalaan is maandag kort na 11.00 uur een voetgangster gewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw verkeerde weliswaar niet in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Door het ongeval was het tramverkeer op verschillende lijnen van de MIVB een tijdlang onderbroken.