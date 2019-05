Portugese politie heeft nieuwe verdachte in zaak rond Maddie McCann

De Portugese politie voert onderzoek naar een nieuwe verdachte in de zaak rond de verdwijning van de Engelse peuter Madeleine McCann twaalf jaar geleden. Het gaat niet om een Duitse pedoseksueel waarover de Britse pers heeft bericht, zo meldt maandag het populaire dagblad Correio da Manha dat in het algemeen goed over gerechtelijke aangelegenheden geïnformeerd is.

Volgens de krant onderzoekt de Portugese gerechtelijke politie een nieuwe piste en een nieuwe verdachte die wijst in de richting van een ontvoering. De speurders willen de identiteit van die verdachte geheim houden.

In tegenstelling tot wat Britse media hebben gemeld, gaat het volgens de Correio da Manha niet om de Duitser Martin Ney. Die zit in zijn eigen land gevangen voor de ontvoering van drie jongetjes tussen 1992 en 2001. De Portugese politie heeft vrijdag in een communiqué bevestigd dat het onderzoek naar de verdwijning van “Maddie” “open blijft”. Tegelijk wil ze geen “bijkomende verduidelijkingen” geven.

Twaalf jaar

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 enkele dagen voor haar vierde verjaardag uit haar kamer in het vakantie-appartement dat haar ouders in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd, terwijl die ouders wat verderop met vrienden dineerden.

Na veertien maanden van controversieel onderzoek, waarbij het ouderpaar werd verdacht en de verantwoordelijke speurder de laan uitvloog, klasseerde de Portugese politie in 2008 de zaak. Vijf jaar later heropende ze het onderzoek. De Britse politie speurt sinds juli 2013, maar heeft sindsdien het aantal onderzoekers in de affaire drastisch teruggeschroefd.