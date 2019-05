Minder rijverbod voor deelnemers aan trouwstoet op E17

Lokeren - Elf deelnemers aan een trouwstoet op de E17 in Lokeren die in beroep gingen tegen hun veroordeling tot geldboetes en rijverboden tussen de drie en vijf jaar, hebben van de correctionele rechtbank in Dendermonde een lichtere straf gekregen. De rechtbank legde maandag rijverboden op tussen de zes maanden en drie jaar, waarvan de helft met uitstel.

Op 11 februari 2017 kreeg de politie verschillende meldingen over een huwelijksstoet van een twintigtal voertuigen. De karavaan situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren in de richting van Kortrijk, en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen. Het verkeersonveilige gedrag bestond uit onder meer keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingaanwijzers rijden, uit het voertuig hangen, het verkeer tot stilstand brengen, filmen en uitstappen.

De politie kwam ter plaatse en haalde de stoet uit het verkeer. Uiteindelijk konden er 19 verdachten geïdentificeerd worden. Het ging om mannen van Turkse afkomst uit Lokeren, Turnhout en Antwerpen. Ze werden beschuldigd van kwaadwillige belemmering van het verkeer. Vijf verdachten werden door de politierechtbank vrijgesproken wegens twijfel, maar voor 14 anderen volstonden de videobeelden en verklaringen van getuigen om de feiten bewezen te verklaren.

Elf deelnemers gingen in beroep en ze krijgen van de correctionele rechtbank een lichtere straf. Verschillende beklaagden hadden hun rol in de feiten betwist. “Ik reed niet trager dan 70”, “ik ben niet uitgestapt”, “ik dacht dat er file was en ben beginnen vertragen”, “ik wist niet wat er aan de hand was”, stelden de verdachten in eerste aanleg. Volgens enkele beklaagden moesten de videobeelden geweerd worden uit het dossier omdat ze een inbreuk vormden op de privacywet, maar daar ging ook de correctionele rechtbank niet op in.

De meeste deelnemers kregen van politierechter Peter D’Hondt 2.000 euro geldboete en drie jaar rijverbod opgelegd. In beroep werden rijverboden opgelegd tussen de zes maanden en drie jaar, waarvan de helft met uitstel. Een van de probatievoorwaarden is dat de deelnemers een sensibiliseringscursus volgen om veiliger te rijden. Eén beklaagde werd wel vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, maar een andere beklaagde zag zijn wagen verbeurdverklaard. De veroordeelden moeten de theoretische, praktische, medische en psychologische proeven ook opnieuw afleggen, alvorens ze opnieuw een rijbewijs krijgen.