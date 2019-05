Stad Mechelen opent oostelijk gericht perceel op begraafplaats op vraag van moslimgemeenschap

Mechelen - In Mechelen kunnen overledenen voortaan oostelijk gericht begraven worden. Een perceel met 53 kavels, een foetus- en kinderweide waar mensen ervoor kunnen kiezen om zijdelings en naar het oosten gericht te worden begraven, werd maandag officieel geopend. Het perceel kwam er na verschillende vragen uit de moslimgemeenschap in de stad.

Op de eerste dag van de Ramadan is in Mechelen het oostelijk gericht perceel geopend. De vraag naar zo’n perceel werd voor het eerst gesteld in de jaren ‘80 maar pas na een emotionele getuigenis in 2014 van gemeenteraadslid Farid Benasser (sp.a), die zijn zoon liet begraven in Leuven omdat het in Mechelen niet kon volgens de tradities van de islam, kregen de plannen concreet vorm.

Kist

“Naar islamitische normen moet een overledene begraven worden op zijn rechterzij en met zijn gezicht naar het Mekka, wat in ons land betekent naar het oosten gericht”, zegt Benasser. “Op dit perceel is het ook toegelaten in een lijkwade en dus niet in een kist te worden begraven.”

“Er is een nieuwe groep Mechelaars die niet terug kan naar het thuisland, bijvoorbeeld omwille van oorlogen”, vult gemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V) aan. “Daarnaast heb je de derde en vierde generatie die hun land van herkomst als vakantieland beschouwen en België als thuisland aanzien. Ook zij moeten de kans krijgen om volgens de islamtradities te worden begraven in hun eigen land.”

Het oostelijk gericht perceel werd aangelegd in parkcontext, en de concessies gelden net zoals op de rest van de begraafplaats voor dertig jaar. “Alle Mechelaars, ongeacht hun geloofsovertuiging, krijgen nu de keuze om in Mechelen begraven te worden zonder afbreuk te moeten doen aan hun tradities”, zegt schepen van Burgerzaken Alexander Vandersmissen (Open VLd).

Ander land

“Dit leeft enorm onder de mensen”, zegt Benasser nog. “Ik wil hier begraven worden. Het is heel moeilijk om iemand te begraven maar nog veel moeilijker wanneer je dit moet doen in een land of stad die je niet kent, vaak heel ver van hier.”