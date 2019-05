Deze prijzen kunnen de Rode Duivels dit seizoen nog veroveren bij hun club

De buitenlandse competities lopen stilaan op hun einde. Hieronder vindt u een overzicht welke Belgen nog kans maken op eremetaal of al met een prijs zijn gaan lopen.

Toby Alderweireld & Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

Het verdedigende duo van de Spurs speelt deze woensdag op het veld van ex-club Ajax voor een plek in de finale van de Champions League. Thuis verloor Tottenham met 0-1, wat de klus eens zo moeilijk maakt. Als Tottenham de finale niet haalt, pakt het geen enkele prijs dit seizoen. Alderweireld speelde dit seizoen 33 wedstrijden voor Tottenham in de competitie en speelde op één na elke wedstrijd in de Champions League. Jan Vertonghen kwam door een hamstringblessure minder in actie en is onzeker voor de return in Amsterdam.

Kevin De Bruyne & Vincent Kompany (Manchester City)

KDB en Vince the Prince kijken vanavond Leicester in de ogen en daarmee ook Youri Tielemans. Liverpool won afgelopen zaterdag en staat twee punten voor. Als City wint vanavond, dan komt het weer één punt voor op The Reds en wordt alles beslist op de laatste speeldag. Ook op de FA Cup maken de twee Belgen nog kans. Zaterdag 18 mei staan ze tegenover het Watford van Christian Kabasele in de finale op Wembley. De Carabao Cup heeft City al gewonnen door in de finale met penalty’s te winnen van Chelsea. Kevin De Bruyne is voor de komende wedstrijden nog geblesseerd. Dit seizoen was KDB goed voor twee doelpunten en twee assists in 20 wedstrijden. De middenvelder miste die seizoen vaak wedstrijden door blessures. Kompany speelde dit seizoen nog maar mee in 15 wedstrijden. Onder andere ook door blessures miste hij wedstrijden.

Christian Kabasele (Watford)

Christian Kabasele is met Watford aan een rustig seizoen bezig. De Hornets staan momenteel tiende en spelen hun laatste wedstrijd tegen West Ham. Op 18 mei staat Kabasele oog in oog met Vincent Kompany in de finale van de FA Cup. De Bruyne zal vanuit de tribune toekijken door een blessure. De ex-verdediger van Racing Genk haalde vier clean sheets in 29 wedstrijden.

Christian Kabasele Foto: REUTERS

Simon Mignolet & Divock Origi (Liverpool)

Dankzij de late winnende treffer van Origi in Newcastle afgelopen zaterdag, staat Liverpool twee punten voor op rechtstreekse concurrent City, dat vandaag nog op Leicester speelt. Dit seizoen spelen beide Belgen weinig minuten voor The Reds. Mignolet speelde nog maar twee volledige wedstrijden, Origi kwam nog maar in 19 wedstrijden in actie. Dinsdag speelt Liverpool thuis tegen Barcelona voor een plek in de finale van de Champions League en staat er dit weekend de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Wolverhampton en Leander Dendoncker op het programma. De titel en de Champions League zijn nog mogelijk voor onze twee landgenoten.

Thomas Vermaelen (FC Barcelona)

De Antwerpenaar won de Spaanse titel met FC Barcelona tegen Levante. Vermaelen stond niet op het veld; dit weekend speelde hij voor de eerste keer na zijn blessure weer mee op Celta Vigo. Barça verloor met 2-0. Voor Vermaelen was het nog maar de twaalfde wedstrijd van het seizoen. De Spaanse beker spelen de Catalanen op 25 mei tegen Barcelona. Ook in de Champions League maakt Vermaelen nog kans op een prijs. Dinsdag speelt hij tegen Liverpool voor een plek in de finale.

Thomas Vermaelen. Foto: Photo News

Thomas Meunier (Paris Saint-Germain)

Thomas Meunier behaalde met PSG enkele weken geleden al de Franse titel na een turbulent seizoen. Vorige week moest hij in de Franse beker zijn meerdere erkennen in Rennes na strafschoppen. Meunier speelde dit seizoen 20 wedstrijden voor de Franse kampioen en is al enkele weken buiten strijd door een blessure.

Axel Witsel (Borussia Dortmund)

De kans lijkt bijzonder klein, maar Witsel kan met Dortmund nog aanspraak maken op de Duitse landstitel. Afgelopen weekend liep Bayern, door het gelijkspel van Dortmund in Bremen, verder uit en staat nu vier punten voor. Met nog twee wedstrijden te gaan, lijkt de titeldroom in de kast opgeborgen te liggen en kan Bayern zaterdag voor de zevende keer op rij kampioen worden. Witsel wordt bij Dortmud gezien als sterkhouder op het middenveld. In 31 wedstrijden maakte hij vier doelpunten en gaf hij één assist.

Axel Witsel. Foto: REUTERS

Matz Sels (Strasbourg)

De doelman die in België nog voor AA Gent en Anderlecht speelde, won met zijn club Straatsburg de Coupe de la Ligue in Frankrijk. Sels bleef negentig minuten op de bank tijdens die wedstrijd, maar is in de competitie de vaste nummer 1. Sels staat met nog drie speeldagen te gaan tiende met zijn club.

Jordan Lukaku & Silvio Proto (Lazio Roma)

Lukaku en Proto spelen woensdag 15 mei in het eigen stadion de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta. Lukaku zal in de finale geen deel uitmaken van de selectie. De verdediger revalideert van een knieoperatie. Proto speelde dit seizoen drie wedstrijden in de Europa League. In de competitie staat Lazio achtste en kan het nog Europa in gaan.

Jordan Lukaku. Foto: BELGAIMAGE

Timothy Castagne (Atalanta)

Atalanta staat op 15 mei in de finale van de Italiaanse beker tegenover Lazio. Castagne staat met Atalanta op een zeer gunstige Champions League-plek in de competitie. De club uit Bergamo staat op de vierde plek met drie punten meer dan AS Roma. Castagne was dit seizoen in 33 wedstrijden goed voor vier doelpunten en vijf assists.

Dante Rigo (PSV)

Dante Rigo kan met PSV de Nederlandse titel binnenhalen. Daarvoor moet het Ajax achter zich zien te laten in de komende twee wedstrijden. De Eindhovenaren en de Amsterdammers staan op twee wedstrijden van het einde gelijk met tachtig punten. Rigo speelde dit seizoen in vijf wedstrijden mee bij PSV en scoorde één doelpunt.