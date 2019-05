Openbaar ministerie over Schellebellemoord: “Berlinda is de spin in het web van de familiale intriges”

Wichelen - In de zogenaamde ‘Schellebellemoord’ heeft het openbaar ministerie in zijn vordering gevraagd de straffen uit eerste aanleg te bevestigen. Enkel voor één van de schutters vraagt hij slechts 15 in plaats van 18 jaar cel.

Prosper V. werd ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda V., met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De zaak werd door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) niet doorverwezen naar het assisenhof, maar naar de correctionele kamer van Dendermonde waar de nu 77-jarige Prosper V. werd veroordeeld tot 26 jaar cel. Zijn dochter Berlinda V. kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen in beroep.

Heroïne

Voor het hof in Gent moet nu het ganse proces worden over gedaan. Opdrachtgever Prosper V. is echter zwaar ziek en ligt in het ziekenhuis. Hij was dus niet aanwezig op zijn proces. Toch vindt de procureur-generaal de gezondheidstoestand van de man geen reden om een mildere straf toe te staan. “Hij is een narcist die graag in de belangstelling staat, een totaal amoreel persoon! De maatschappij is hem dan ook liever kwijt dan rijk.” Ook voor dochter Berlinda vorderde hij de bevestiging van 24 jaar cel. “Zij is de spin in het web van de familiale intriges!” Voor schutter David C. werd opnieuw 24 jaar cel gevorderd. Enkel voor Sabrina V. vroeg hij een mildere straf: 15 jaar in plaats van 18 jaar. “Mevrouw zat toen aan de heroïne maar heeft zich duidelijk herpakt.” Wapenleverancier Andy V. tenslotte, riskeert opnieuw 8 jaar cel.

(belga)