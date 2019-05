Liverpool zonder Salah tegen Barcelona in terugwedstrijd halve finale Champions League

Liverpool kan dinsdagavond in de clash tegen FC Barcelona in de terugwedstrijd van de halve finales in de Champions League geen beroep doen op sterspeler Mo Salah, die buiten strijd is met een hersenschudding, zo maakte coach Jürgen Klopp maandagmiddag bekend op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

De Egyptenaar viel zaterdag tegen Newcastle uit met een hoofdblessure en moest van het veld gedragen worden met een draagberrie. Nadien keek hij in de kleedkamer naar het slot van de wedstrijd en zag hij hoe zijn vervanger Divock Origi in extremis toch nog een 2-3 zege uit de brand sleepte, waardoor Liverpool titelconcurrent Manchester City weer onder druk zette. Omdat ook Roberto Firmino out is voor het duel met Barça, mag Origi van speelminuten dromen.