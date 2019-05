Maasmechelaar riskeert levenslang voor moord op vrouw

Maasmechelen - In het Tongerse hof van assisen is maandagnamiddag de 71-jarige voortvluchtige Lei Beaumont schuldig verklaard aan de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven in Vucht (Maasmechelen). De 64-jarige vrouw werd zondagavond 13 december 2009 doodgeschoten in haar wagen in de garagebox achter haar huis. De jongste dochter vond haar moeder levenloos terug. De dochter en haar oudere zus duidden meteen hun vader aan als de moordenaar.

LEES OOK. Driftkikker, poetsfreak en gentleman: ex-man van vermoorde Maasmechelse blijft afwezig

Na dik twee uur beraadslagen concludeerden de zeven vrouwen en vijf mannen van de assisenjury dat Lei Beaumont schuldig is aan de moord op zijn ex-echtgenote, die in 1995 met de twee dochters van 14 en 16 jaar de echtelijke woonst aan de Jagerslaan in Maasmechelen verliet. Bij de uitspraak was er bij de nabestaanden in de assisenzaal een zucht van opluchting te horen.

Bij de voorlezing van het arrest over de schuld verwees voorzitter Camille Liesens naar enkele elementen die de schuld van Lei aantoonden. Het stond vast dat Lei Beaumont, gezien het gebruikte vuurwapengeweld met een .22 long rifle, geen andere bedoeling had dan Josée om het leven te brengen. Er was onder meer een schotwonde onder het rechteroog, waarna de kogel in de hersenen bleef steken. Ze liep daardoor een zwaar schedeltrauma op.

Sporenonderzoek

“De schuld van Lei Beaumont is bewezen aan de hand van de vaststellingen van de verbalisanten, de huiszoekingen in het huis van Lei en in het huis van zijn broer in het Zuid-Franse Castellane, het gevoerde telefonieonderzoek, financieel- en sporenonderzoek. Verder zijn er de resultaten van de door de wetsdokter gevoerde onderzoeken, de verklaringen van diverse getuigen, de resultaten van het schotrestenonderzoek door het NICC en de analyse van het gps-toestel, dat hij op de heen- en terugreis naar het Franse Castellane gebruikte”, klonk het maandagnamiddag in het hof van assisen.

Josée heeft met haar handen voor haar gezicht nog geprobeerd om zich te beschermen. Er waren immers de schotwonden aan handen en elleboog. “Het dossier leverde geen enkele andere onderzoekspiste op dan deze van de beschuldigde. Er was immers geen sprake van roofmoord. Lei Beaumont had de middelen, de gelegenheid en het motief om de moord te plegen. Meteen na de feiten is hij naar Castellane gevlucht om zich een alibi te verschaffen. Zijn verklaring dat hij het vuurwapen vernietigd zou hebben wordt tegengesproken door de resultaten van de huiszoeking. Bij hem thuis werden vuurwapenolie, een richtkijker en een eindring teruggevonden om op het einde van een loop te bevestigen ter bescherming van de schroefdraad voor het monteren van een geluidsdemper”, aldus voorzitter Liesens.

Doodsbedreigingen

Verder werd er verwezen naar de door Lei geuite doodsbedreigingen aan het adres van zijn ex. Het gerechtelijk onderzoek toonde aan dat hij al gedurende het huwelijk fysiek geweld binnen zijn gezin gebruikte. Hij had van de bevriende jager Georges C. in Frankrijk een welwillendheidsverklaring willen afkopen om een uitleg te hebben voor de aanwezige schotresten in zijn wagen. Onderzoek wees uit dat de verklaringen van C. in Frankrijk leugenachtig waren. Openbare aanklager Patrick Boyen vroeg levenslang.

De jury en het hof trokken zich rond 15.30 uur terug om te oordelen over de strafmaat.