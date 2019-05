Tessa Wullaert pakt in haar eerste seizoen bij Manchester City meteen twee prijzen, maar wil meer: “Ik ben hier nog niet klaar”

Tessa Wullaert won zaterdag de FA Cup met Manchester City en zette daarmee een nieuwe prijs in haar kast. Eerder dit seizoen haalde ze ook al de Continental Cup, de vrouwelijke variant van de Carabao Cup, binnen tegen Arsenal. Het kampioenschap moest de Gouden Schoen wel laten aan datzelfde Arsenal.

“Dit seizoen was een nieuwe uitdaging”, vertelt Wullaert. Vorige zomer wisselde de Gouden Schoen het Duitse Wolfsburg in voor een nieuwe uitdaging in Manchester. “Het is eigenlijk een zot seizoen geweest als je erover nadenkt. We pakken twee prijzen en missen op een haar na de titel. We hebben te veel gelijkgespeeld tegen de kleinere ploegen en dat kost ons de titel.”

Arsenal haalde op negentien wedstrijden zeventien overwinningen. Wullaert en City wonnen er vijftien. Zaterdag staan beide clubs in de laatste wedstrijd van het seizoen tegenover elkaar. “Arsenal was niet per se beter dan ons. We winnen er ook van, dus dat bewijst dat ook. Ik ben wel teleurgesteld dat we geen kampioen zijn. Ik ben een echte winner, maar het seizoen is mooi geweest.”

Bij de Red Flames scoort Wullaert aan de lopende band, terwijl ze bij de Citizens dit seizoen vijf doelpunten maakte. “Mijn positie is anders. Ik speel hier meer als spelverdeler en die rol ligt me echt wel. Onze spitsen hebben dit seizoen 35 doelpunten gemaakt, dus ik denk ik dat ik mijn werk wel goed heb gedaan. Maar ik leef ook wel voor doelpunten maken”, lacht Wullaert.

De West-Vlaamse heeft nog een jaar contract in Engeland en kijkt positief naar de toekomst: “Ik ben hier nog niet klaar. Volgend seizoen hoop ik wel dat we meer aanwezig gaan zijn in de Champions League. Nu gingen we er al in de zestiende finales uit. Maar goed, Lyon is zeker de sterkste club en het zal heel moeilijk zijn om met hen te kunnen wedijveren, al wil ik daar echt alles voor doen”, vertelt de Red Flame vastberaden.