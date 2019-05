Meesteroplichter uit adellijke familie ging met 63.000 euro aan de haal “maar vrouw wist van niets”

Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag een gevangenisstraf van 8 jaar gevorderd tegen een vijftiger die 92 mensen zou opgelicht hebben door hen een niet-bestaande vakantiewoning te verhuren. 58 van die slachtoffers betaalden ook een voorschot, goed voor een totaal bedrag van meer dan 63.000 euro. Dat geld zou door de echtgenote en de schoonzus van de vijftiger witgewassen zijn. De man, lid van één van de oudste adellijke families van Frankrijk, is allesbehalve aan zijn proefstuk toe.

André d’I. de S. (52) werd in het Groothertogdom Luxemburg al veroordeeld tot 8 jaar cel omdat hij betrokken was bij een grootschalige oplichting waarbij investeerders woekerwinsten beloofd werden met niet-bestaande beleggingen. Die straf zit hij nu in België uit en in november 2017 werd de man in Brussel ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden omdat hij minstens tien mensen verschillende duizenden euro’s afhandig had gemaakt door wagens te koop aan te bieden maar die vervolgens nooit te leveren.

Tweedehandssite

Ditmaal stond de vijftiger terecht omdat hij samen met zijn echtgenote een onbestaande vakantiewoning verhuurde via tweedehandswebsites. 92 mensen gingen in op het aanbod om de woning te huren en 58 van hen betaalden ook een voorschot. Dat leverde meer dan 63.000 euro op, geld dat doorgesluisd werd naar verschillende rekeningen in Nederland, waar het door zijn schoonzus werd afgehaald.

André d’I. de S. betwistte de feiten niet maar hield voor dat zijn vrouw en schoonzus niet wisten waar hij mee bezig was. Zijn advocate pleitte voor een opslorping met de veroordeling van 2017, zodat geen bijkomende straf zou opgelegd worden maar daar was het parket het niet mee eens. Voor de echtgenote van de man eiste het parket 4 jaar cel, en voor diens schoonzus 3 jaar cel.

Het vonnis valt op 13 juni.